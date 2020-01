Es ist Jahr für Jahr ein beeindruckendes Schauspiel: Unter Flutlicht starten die alpinen Skiläufer aus dem Landkreis München beim Nachtslalom am Sonnenbichl in Bad Wiessee - so auch an diesem Sonntag. Diesmal war der Blick ins Tegernseer Tal angesichts einer sternenklaren Nacht besonders beeindruckend. Und auch die sportlichen Leistungen beim zweiten Rennen des traditionsreichen Landkreiscups konnten sich sehen lassen: So legte Victoria Neumann vom Kirchheimer SC, die in der Gruppe Jugend U 18 startet, bei perfekten Pistenverhältnissen die Tagesbestzeit bei den weiblichen Teilnehmern hin, sie bewältigte den Slalom in 37,09 Sekunden. Schnellster männlicher Läufer war Marc Warschat, ebenfalls Kirchheim, der in der Altersklasse U 21 den Kurs in 35,27 Sekunden absolvierte.

Organisiert wird der Landkreis-Skicup seit zehn Jahren vom TSV Unterhaching, insbesondere von den beiden Jugendtrainern Helmut Kopf und Margot Zelesny. Seit einigen Jahren ist auch der TSV Ottobrunn an der Vorbereitung und Umsetzung der Rennserie beteiligt.