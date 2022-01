Eine Gedenktafel in dem kleinen Ort Cervarolo erinnert heute an die 24 Männer, die am 20. März 1944 von Wehrmachtsoldaten erschossen wurden.

In Italien verurteilt, doch in Deutschland wurde nicht einmal ermittelt: Der Fall eines Unterföhringers zeigt, wie sehr es 75 Jahre nach dem Massaker an Zivilisten in dem Apeninen-Dorf Cervarolo noch schmerzt, dass viele Beteiligte ohne Strafe davongekommen sind.

Von Lukas Koperek, Gräfelfing

Das Regal im Wohnzimmer von Hans-Herbert Holzamer steht voll mit Reiseandenken, über die er in kurzen Momenten der Stille seinen Blick schweifen lässt: ein goldener Buddha, afrikanische Meerschaumpfeifen, eine indianisch verzierte hölzerne Ente aus Kanada. In Gedanken aber ist er in Italien. "Es gab da den sogenannten Schrank der Schande", sagt der 76-jährige Jurist aus Gräfelfing und rückt seine Brille zurecht. "Da hatten sie nach Kriegsende die ganzen Akten über Kriegsverbrechen reingepackt und ihn mit der Tür zur Wand gedreht." Im Frühjahr wird er nach Italien reisen und an einem Gedenken an die Opfer eines Massakers teilnehmen, das deutsche Wehrmachtssoldaten unter der Zivilbevölkerung anrichtete und von dem Spuren, wie man neuerdings weiß, auch in den Landkreis München führen.