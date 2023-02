Eine über 90-jähriger Autofahrer ist in Ottobrunn beim Einparken mit seinem Fahrzeug umgekippt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann am Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto rückwärts auf einen Parkplatz neben einem Bürogebäude an der Alten Landstraße einparken. Der Parkplatz liegt etwa einen halben Meter höher als der Gehweg daneben. Beim Einparkvorgang verfehlte der Senior die Parklücke offenbar und geriet mit dem rechten hinteren Reifen über die Grundstückskante. Das Auto kippte dadurch auf die rechte Seite nach unten auf den Gehweg. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr verlassen und musste durch Helfer befreit werden. Er erlitt Prellungen am Oberkörper sowie eine Kopfplatzwunde und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt