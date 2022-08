Weil ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat, ist ein 35 Jahre alter Rollerfahrer am Dienstagnachmittag in Ottobrunn schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Putzbrunner Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Beethovenstraße kam ihm der 69 Jahre alte Autofahrer entgegen und setzte zum Linksabbiegen an. Der Roller stieß gegen den rechten Kotflügel des Pkw, der Fahrer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.