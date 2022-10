Die Gemeinde Ottobrunn möchte von ihren jungen Einwohnern wissen, was diesen auf dem Herzen liegt, was sie sich wünschen und was für Vorschläge sie an die Gemeinde haben. Um dies herauszufinden, läuft seit Anfang September eine anonyme Online-Umfrage, ausgerichtet von der offenen Jugendarbeit und der Gemeinde, bei der die Jugendlichen ihre Vorschläge einbringen können. Teilnehmen kann noch bis Ende Oktober jeder Jugendliche, der viel Zeit in Ottobrunn verbringt.