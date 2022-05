Von Daniela Bode, Ottobrunn

Ist man in einem fremden Land und jemand spricht die eigene Sprache, fühlt man sich gleich geborgen. So kommt ein Kurs der Volkshochschule Südost Menschen gelegen, die ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben. Dort können sie bei Olha Kuzka, einer Deutsch-Lehrerin aus der Ukraine, erste Redewendungen für die Alltagskommunikation lernen. Im Interview verrät die Kursleiterin, welche Sätze hilfreich sind und wo Missverständnisse auftreten können. Der Kurs am 5. Mai (Haidgraben 9a, Raum 01, UG, Ottobrunn) beginnt um 17.30 Uhr, die Teilnahme kostet 44 Euro. Anmelden kann man sich über die Homepage der Volkshochschule unter www.vhs-suedost.de.

SZ: Hallo, wir begrüßen dich herzlich in Deutschland. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was man zu Geflüchteten aus der Ukraine sagen können sollte. Wie heißt das auf Ukrainisch?

Detailansicht öffnen Die Deutsch-Lehrerin Olha Kuzka aus der Ukraine bringt Gastgebern, die ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, bei einem Kurs der Volkshochschule Südost Redewendungen für den Alltag bei. (Foto: privat)

Olha Kuzka: Prywit, my rado witajemo tebe w Nimetschyni!

Welche Redewendungen sollten Helfer außerdem noch kennen, die im Alltag hilfreich sein können, und was bedeuten sie jeweils?

Ich werde den Kursteilnehmern beibringen, wie man sich begrüßt, wie man sich vorstellt und wie man sich über die Familie erkundigt. "Mene swaty Olha Kuzka" heißt: "Ich heiße Olha Kuzka". "Jak sprawy u twojich ridnych w Ukrajini?" bedeutet: "Wie geht es deiner Familie in der Ukraine?" Ich werde mit den Helfern auch über Dinge wie die Registrierung und das Beantragen von Papieren sprechen. Hier gibt es öfter Probleme.

Sie werden nicht nur den Kurs bei der Volkshochschule leiten, sondern unterrichten auch bereits ukrainische Kinder in einer Willkommensgruppe an der Grundschule an der Friedenstraße in Ottobrunn und bringen ukrainischen Frauen an der Volkshochschule Deutsch bei. Können Sie auch von Ihrer Erfahrung dort sagen, wo es Kommunikationsprobleme geben kann?

Normalerweise gibt es keine Probleme. Ich habe in der Ukraine ein Buch über deutsche Grammatik geschrieben. Das habe ich dabei und lerne damit mit den Kindern. Die Sprache ist nicht das Problem. Manche Kinder, die neu angekommen sind, brauchen aber psychologische Hilfe. Auch in meinem Deutschkurs für ukrainische Frauen geht es gut voran. Die Frauen sind alle sehr fleißig, sie wollen arbeiten. Ich freue mich, dass ich ihnen helfen kann.

Sie werden in dem Kurs für die deutschen Helfer auch Einblicke in die ukrainische Kultur geben. Was ist denn das Wichtigste, was man wissen sollte?

Wir haben viele Gemeinsamkeiten und gemeinsame Wörter. Zum Beispiel Zwiebel und Dach - tsybulya und dakh. Sehr viele Spezialitäten sind auch die gleichen, zum Beispiel Würste beim Metzger, Kohlrouladen, verschiedene Suppen. Genauso wie die Deutschen backen wir zu Ostern etwas. Ich werde auch über ukrainische Traditionen und nationale Feste etwas erzählen. Was bei den Ukrainern genauso wie bei den Deutschen üblich ist, ist eine Hilfsbereitschaft, die von Herzen kommt. Als ich meine Freundin in Bayern besucht habe, kam der Nachbar, um beim Rasenmähen zu helfen. Nachbarn helfen sich, so ist das bei uns in der Ukraine auch.

Sie sind selbst am 22. Februar nach Deutschland gekommen, um ihre Freundin zu besuchen. Zwei Tage später begann der Krieg in der Ukraine, sie sind geblieben. Wie geht es Ihnen?

Bei meiner Freundin konnte ich nicht bleiben. Ich wohne jetzt mit meiner Schwiegertochter und meinen beiden Enkeln in einem Haus in Ottobrunn. Zuerst kam ich, dann meine Schwiegertochter mit den Kindern. Sie mussten in Polen in einen fahrenden Zug springen, das war nicht leicht. Meine Schwiegertochter hat am Telefon geweint, ich sagte ihr: Du schaffst das, du bist stark. Jetzt gehen die Kinder in Ottobrunn an die Schule. Wir sind zufrieden. Ich bin so froh, dass ich die Bomben und Raketen nicht hören muss. Ich bin dem bayerischen Staat so dankbar für die Unterstützung.

Den geflüchteten Menschen Halt zu geben, ist wohl momentan mit das Wichtigste, was man tun kann. Zum Abschluss also: Was heißt auf Ukrainisch: Macht euch keine Sorgen, ihr seid hier in Sicherheit.

Salyshte wsi waschi trywoschni Posvhuttja - u nas wy u bespezi. My s wamy!

Die ukrainischen Sätze in diesem Text sind in Lautschrift und nicht in Kyrillisch wiedergegeben, da die Teilnehmer des VHS-Kurses die Sprache für den mündlichen Gebrauch lernen.