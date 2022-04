Der Worte braucht es in diesen düsteren Zeiten nicht vieler. Nun ist es schon fünf Wochen her, dass Russland einen Flächenbrand in der Mitte Europas entfesselt hat, es fallen täglich Bomben auf die Ukraine, die Invasoren gehen bei ihrem illegitimen Angriffskrieg mit äußerster Brutalität auch gegen die Zivilbevölkerung vor. Die Bilder sind jedem Einzelnen präsent und fräsen sich ein in das kollektive Gedächtnis. Was also soll man groß Worte verlieren? Und so ist es ein eher stilles Gedenken am Mittwochabend in Ottobrunns ältester Kirche St. Otto. Etwa 50 Menschen haben sich zu dem regelmäßig stattfindenden Friedensgebet versammelt, das durch die Ereignisse in der Ukraine eine erschreckende Aktualität bekommen hat. Kleine Kerzen in auf den Kirchenbänken und dem Altar leuchten als Lichter der Hoffnung, während die Teilnehmer für die Opfer und die Schutzsuchenden beten, die auch im Landkreis München zu Hunderten Zuflucht suchen und finden.