Ein 18-Jähriger aus Ottobrunn ist am Donnerstagnachmittag attackiert und geschlagen worden, weil er sein Geld und sein Handy nicht herausgeben wollte. Der versuchte Raubüberfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr an der Rosenheimer Landstraße in Ottobrunn. Ein bislang unbekannter Täter tippte den 18-Jährigen von hinten an und forderte Geld und Handy, was dieser aber nicht herausgeben wollte. Sofort habe ihn der Unbekannte mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dem Ottobrunner gelang die Flucht, doch der Räuber verfolgte ihn und schlug erneut zu. Erst als eine Zeugin drohte, die Polizei zu rufen, flüchtete der Täter. Der 18-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Unterarm, an der Nase und Hämatome im Gesichtsbereich. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 1,90 Meter großen Täter mit dunklem Teint, der akzentfrei Deutsch spricht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kommissariat 21, Telefon 089/2910-0 oder jede andere

Polizeidienststelle.