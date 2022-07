Bisher endet die U 5 vom Hauptbahnhof kommend in Neuperlach Süd. Der Landkreis München strebt die Verlängerung der Trasse nach Ottobrunn an.

Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

In der Welt der Verkehrsplaner spielt eine Zahl eine ganz entscheidende Rolle: 1,0. Dieser Wert entscheidet darüber, ob wichtige Infrastrukturprojekte gebaut werden können oder Regionen möglicherweise auf Jahrzehnte hinaus strukturell abgehängt werden. Nur wenn in der sogenannten standardisierten Bewertung, dem Verfahren zur gesamtwirtschaftlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung von Projekten im öffentlichen Personennahverkehr, der Wert 1,0 überschritten wird - also der Nutzen die Kosten überwiegt - kann ein Vorhaben mit Finanzhilfen des Bundes umgesetzt werden. Der Oberschleißheimer Landtagsabgeordnete Markus Büchler (Grüne) aber verwendet für das Verfahren einen anderen Begriff: "Verhinderungselement". Denn bisher verhinderte die standardisierte Bewertung, dass eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Landkreis München auf den Weg gebracht werden kann: die Verlängerung der U 5 von Neuperlach-Süd aus über Neubiberg und Ottobrunn bis in den Ludwig-Bölkow-Campus. Bisher.

Seit 1. Juli greift in der Gesetzgebung des Bundes aber die überarbeitete Version der standardisierten Bewertung "2016+", die im Landkreis München neue Hoffnung keimen lässt, dass es mit der Verlängerung der U 5 doch noch etwas werden könnte. "Ich hoffe schon, dass sich diese Überarbeitung positiv auswirken wird", sagt Landrat Christoph Göbel (CSU), der sich stets für eine "leistungsfähige Anbindung" des südöstlichen Landkreises ausgesprochen hat. Dass die nur in einer U-Bahn bestehen kann, hat der Mobilitätsausschuss des Kreistags vor wenigen Wochen sehr deutlich gemacht, als er mögliche Pläne für eine Magnetschwebebahn als Alternative endgültig beerdigt und sich klar für die U-5-Verlängerung ausgesprochen hat.

Bisher aber besteht das große Manko darin, dass die U-Bahn bei den Fahrgastzahlen - prognostiziert sind auf allen ausgewählten Trassen weit mehr als 20 000 Pendler am Tag - zwar deutlich besser abschneidet als eine Magnetschwebebahn, aber in allen bisherigen Untersuchungen im besten Fall nur einen Faktor von 0,53 beim Nutzen-Kosten-Verhältnis erreicht. Das könnte sich nun ändern.

Weiche Faktoren sollen bei der Bewertung eine größere Rolle spielen

Zwar werden bei der Bewertung von Infrastrukturprojekten auch künftig Nutzen und Kosten gegenübergestellt, in die Analyse aber sollen Faktoren wie etwa die CO₂-Reduktion, Umwelt- und Klimaschutz, Bodenversiegelung die Daseinsvorsorge, Nachhaltigkeit und weitere einfließen - also sogenannte weiche Faktoren, die monetär auf den ersten Blick nicht zu messen sind. Und eine weitere Rolle soll auch spielen, ob solche Projekte im übergeordneten Interesse sind - also auch Strahlkraft weit über den eigenen Raum hinaus haben. Und diese Strahlkraft hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem südöstlichen Landkreis München mit der Ansiedlung von Europas größter Fakultät für Luft- und Raumfahrt quasi selbst verliehen. Oder wie es Landrat Göbel ausdrückt: "Es ist sehr schwer vorstellbar, dass man dort mit Gelenkbussen hinfährt."

Die Hoffnung der Kreispolitik liegt aber auch weiterhin darauf, den Faktor von 1,0 bei der U-Bahn-Verlängerung zu erreichen, deren Kosten auf mehr als eine halbe Milliarde Euro geschätzt werden - und zwar mit dem Einfluss der neuen Faktoren auf die Bewertung. Und Göbel strahlt dabei Zuversicht aus: "Ich mache mir da gar keine Sorgen, dass der Nutzen deutlich höher ist, als wir es heute unterstellen." Göbel sagt aber auch, dass eben dieser Nutzen dauerhaft über dem Wert von 1,0 liegen müssen, denn werde er - auch später in der Bauphase - einmal unterschritten, würde die Verlängerung rückwirkend die Förderfähigkeit durch den Bund verlieren.

Büchler, Kreisrat und Verkehrsexperte seiner Partei im Landtag, bremst hingegen die Erwartungen; zwar sei die Novellierung der standardisierten Bewertung ein Schritt nach vorne, ob damit aber tatsächlich der Wert von 1,0 überschritten werden könne, sei zweifelhaft. So würden sich etwa Faktoren wie der Einsatz von Stahl und Beton, die im Tunnelbau zwingend notwendig sind, wieder negativ auf die ökologische Bewertung des Projektes auswirken. Aus seiner Sicht, so Büchler, gehöre die Bewertung abgeschafft, vielmehr müsse der Nutzen eine deutlich größere Rolle spielen. Und noch einen Vorschlag hat der Grüne: Die Kosten für die zweite Stammstrecke in München müssten schon noch einmal betrachtet werden, denn es bringe nichts, wenn die Staatsregierung dort Milliarden vergrabe, im Umland aber kein Geld für die Infrastruktur ankomme.