Studierende haben in Garching und Ottobrunn eine Lebensretter-Drohne mit Defibrillator an Bord entwickelt.

Von Patrik Stäbler, Ottobrunn/Garching

Das Herz hat aufgehört zu schlagen, nun liegt der Patient reglos am Boden. Neben ihm kniet eine junge Frau, die wieder und wieder mit ihren Handballen auf seinen Brustkorb drückt - aber erfolglos. Was jetzt noch helfen könnte, um das Herz wieder in Gang zu bringen, wären ein oder mehrere Stromstöße aus einem Defibrillator. Doch woher ein solches Gerät nehmen? Da naht plötzlich Rettung. Aus der Luft. Von Frankenstein. Auf diesen Namen hört die drei mal zwei Meter große Drohne, die schräg über der jungen Frau in der Luft schwebt. Während die Rotoren leise surren, lässt sie an einem Seil eine orangefarbene Box zu Boden. Darin: ein Defibrillator.

Mit dessen Hilfe könnte die junge Frau jetzt versuchen, die Person wiederzubeleben - wenn es sich bei ihr um einen echten Menschen handeln würde. Tatsächlich aber liegt dort am Boden bloß eine Kunststoffpuppe. Die junge Frau heißt Sonja Dluhosch, ist Studentin an der Technischen Universität München (TU) und gehört dort der Forschungsinitiative Horyzn an. Diese Gruppe aus circa 70 Studierenden hat in den vergangenen zwei Jahren in ihrer Werkstatt auf dem Forschungscampus in Garching einen Prototyp jener Lebensretter-Drohne entwickelt, die kürzlich in den Räumlichkeiten der Raumfahrtfirma IABG in Ottobrunn der Öffentlichkeit vorgestellt wurde - inklusive eines simulierten Rettungseinsatzes und im Beisein von Bayerns Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU).

"Ich bin wirklich beeindruckt vom Engagement der Initiative Horyzn", lobte dieser. "Das Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, was Studierende leisten können." Sibler gab sich überzeugt, dass die Horyzn-Drohne dereinst tatsächlich Menschenleben retten wird - indem sie den Defibrillator schneller an den Einsatzort befördert, als dies ein Krankenwagen vermag. Der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) zufolge erleiden hierzulande jährlich circa 65 000 Menschen einen plötzlichen Herzstillstand - im Schnitt sind das mehr als 175 pro Tag. In mehr als 90 Prozent der Fälle verläuft dieser tödlich. Die Überlebenschancen hängen dabei laut DGK "wesentlich davon ab, wie schnell und gut erste Maßnahmen zur Wiederbelebung eingeleitet werden".

Genau hier kommt die Drohne der Studierenden ins Spiel, die vor allem für den Einsatz im ländlichen Raum gedacht ist, wie Horyzn-Projektleiter Balázs Nagy sagte. Er gab sich überzeugt: "Dort können wir die Überlebenschancen erhöhen, weil wir wesentlich schneller als der Rettungswagen sind." Dieser brauche im ländlichen Raum neun bis fünfzehn Minuten bis zum Einsatzort. Ihre 120Kilometer pro Stunde schnelle Drohne dagegen schaffe dies in vier bis fünf Minuten - unabhängig von der Straßeninfrastruktur.

Die Überlebenschance des Patienten soll verdreifacht werden

"Wir reduzieren die Zeit auf die Hälfte und können die Überlebenschancen dadurch verdreifachen", sagte Balázs Nagy. Er und die anderen Studierenden, die aus 30 Ländern und von zehn unterschiedlichen TU-Fakultäten stammen, haben den Prototyp ihrer Drohne auf den Namen Frankenstein getauft - nach Mary Shelleys Romanfigur, die im Labor einen künstlichen Menschen erschafft. Anders als der Forscher im Buch hätten die jungen Menschen in Garching aber "kein Monster geschaffen", sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) in einer Videobotschaft. "Sondern eine tolle Entwicklung zum Wohle der Menschen."

Dass die Lebensretter-Drohne an der neuen TU-Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie entstanden sei, freue ihn besonders, betonte Minister Sibler. Ihre Gründung mit dem Hauptsitz am Ludwig-Bölkow-Campus in Taufkirchen und Ottobrunn hatte Ministerpräsident Markus Söder 2018 angekündigt - als Teil einer bayerischen Raumfahrtoffensive. Nicht nur wegen deren anfänglichen Namens "Bavaria One" erntete Söder damals viel Spott und Kritik. Dabei gehe es bei dem Programm "nicht darum, Marsmännchen zu beobachten oder Menschen zum Mond zu schicken", sagte Sibler in Ottobrunn. Vielmehr entstehe hier "Leistung an der Gesellschaft", wie es Fakultätsleiter Mirko Hornung formulierte.

Im Falle von Horyzn ist diese Leistung eine elektrisch betriebene Flügeldrohne mit einer Spannweite von 2,50 Meter, einem Gewicht von 20 Kilo und zehn Rotoren, mit denen das Fluggerät sowohl vorwärts fliegen als auch senkrecht starten und landen kann. Am Zielort angekommen geht Frankenstein in den Schwebeflug über, ehe aus einer Luke am Bauch eine schuhkartongroße Box an einem Seil hinabgelassen wird. In der orangen Kiste befindet sich der Defibrillator, der auch von medizinischen Laien bedient werden kann, um die Überlebenschancen der betroffenen Person zu erhöhen.

Aktuell ist ein breitflächiger Einsatz der Horyzn-Drohnen aber noch Zukunftsmusik. Nach der Fertigstellung ihres Prototyps streben die Studierenden nun die nötigen Zertifizierungen der deutschen und europäischen Luftfahrtbehörden an. Im Endausbau - so ihr Plan - sollen dann Hunderte Lebensretter-Drohnen im ländlichen Raum stationiert und über eine zentrale Kontrollstation aus der Ferne gesteuert werden. Die Alarmierung würde dabei über die jeweiligen Rettungsleitstellen erfolgen.