Eine musikalische Andacht findet am Sonntag, 27. Juni, in der Michaelskirche in Ottobrunn statt. Von 19 Uhr an werden Thilo Steinbauer mit der Trompete und Kantor Christoph Demmler an der Orgel Musik des 19. und 20. Jahrhunderts präsentieren. Auf dem Programm stehen Werke der französischen Komponisten Alexandre Guilmant, Erik Satie und Jean-Michel Damase sowie von Mauricio Kagel und Girolamo Fantini. Geistliche Impulse gibt Dekan Mathis Steinbauer. Infos zur Anmeldung gibt es unter www.michaelskirchengemeinde.de.