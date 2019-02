7. Februar 2019, 22:08 Uhr Ottobrunn Trommeln lernen

Auf Instrumenten wie Surdo, Caixa, Tamborim oder Agogo werden afro-brasilianische Grundrhythmen gespielt sowie ein Samba-Reggae oder Rio-Samba einstudiert. Wer selbst einmal laute Samba-Rhythmen spielen will, kann an der Rosemarie-Theobald-Musikschule in Ottobrunn am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 17 Uhr einen Workshop besuchen. Anmeldung und weitere Information gibt es unter Telefon 089/60 80 84 11 oder per E-Mail an info@rtm-ottobrunn.de.