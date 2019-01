31. Januar 2019, 22:06 Uhr Ottobrunn Trommeln lernen

Die Auswahl ist groß: Auf der Surdo, der Caixa, dem Tamborim oder der Agogo kann getrommelt werden. Die Rosemarie-Theobald-Musikschule Ottobrunn bietet einen Samba-Percussion-Workshop mit Thomas Schmiechen und Michael Harris am Samstag, 9. Februar, von 10 bis 17 Uhr in der Musikschule am Haidgraben 1C an. Anmeldungen nimmt die Schule telefonisch (089/60 80 84 11) oder per E-Mail (info@rtm-ottobrunn.de) an. Die Kursgebühr beträgt 54 Euro, Studenten und Schüler zahlen 44 Euro.