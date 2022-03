Rhythmus ist überall - ob im Bazar in Marrakesch, in der Metro-Station in Brooklyn, in den Tiefen des Regenwaldes oder den Straßen Hongkongs: Überall erzählt ein ganz eigener Rhythmus den Soundtrack der Erde. Davon inspiriert ist "Around the World", das neue Programm von "Power Percussion". Zu sehen ist die spektakuläre Trommelshow am Freitag, 11. März, im Ottobrunner Wolf-Ferrari-Haus. Die Kompositionen der Musiker zeichnen sich durch Soundcollagen und eine Vielzahl an Instrumenten aus unterschiedlichen Musikkulturen aus: von der arabischen Darabuka, über die afrikanische Djembe, das europäische Konzert-Marimba bis zur japanischen Odaiko. Teils Jahrhunderte alte Traditionen werden in einen zeitgenössischen, urbanen Kontext gestellt. Die Percussion-Show beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es über https://wfh-ottobrunn.de respektive Reservix.