Von Stefan Galler, Ottobrunn/Taufkirchen

Mit seinem Beitrag im aktuellen Gemeindeblatt Mein Ottobrunn hat Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) jede Menge Staub aufgewirbelt. Nachdem er darin seiner Sorge Ausdruck verliehen hatte, sowohl der Verlängerung der U 5 bis zum Campus der Fakultät für Luft- und Raumfahrt in Ottobrunn/Taufkirchen als auch dem zweigleisigen Ausbau der S 7 bis Aying könnten das Scheitern drohen, und vor einem "skandalösen Staatsversagen" warnte, meldete sich am Dienstag dessen Parteifreundin, die CSU-Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer zu Wort: "Was eine U5-Verlängerung angeht, so ist diese nach einer positiven Kosten-Nutzen-Analyse schriftlich fixiert. Bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten werden gefördert, dazu kommen noch einmal bis zu 15 Prozent vom Freistaat", stellt die Landtagsabgeordnete aus Unterhaching klar.