Von Udo Watter, Ottobrunn

Das Vorspiel, der Einstieg ins blutige Drama ist sanft und sinnlich: Als Akkordeonistin Michaela Dietl in ihrer Version von Jennifer Rush' "The Power of Love" zum ersten Höhepunkt der Popballade anhebt ("'cause I'm your lady"), wandelt ihre beim Melodiesprung nach oben zurückgenommene Stimme gleichsam auf samtenen Pfoten in die Ohren und Herzen des Publikums. Ein zart schwebender Angriff auf die Sinne, der mit dem optischen Geschehen auf der Bühne korrespondiert: Vier, nur mit dem Nötigsten bekleidete Menschen heben da vier rote Herzen langsam in die Höhe, bewegen sich zu den leisen Klängen mit unaufdringlich intensiver Körperlichkeit, geschmeidig, ineinander.

Ja, die Liebe - sie steht im Fokus dieser Inszenierung des Shakespeare'schen "Macbeth"-Stoffes, die am Samstag im gut besuchten Wolf-Ferrari-Haus Premiere feierte. Machtgier, Krieg und Schicksalsbestimmung spielen zwar auch eine Rolle in "Der große Fall der Lady Macbeth und Macbeth". Aber das zart flirrende, erotische, sich später unter dem Einfluss der mörderischen Tat verhängnisvoll entzweiende Verhältnis zwischen den Titelfiguren ist die besondere Note dieser Produktion der Kreativ Akademie unter Regie von Bernd Seidel. Der 68-jährige, der dem Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn seit mehr als 30 Jahren künstlerisch verbunden ist, hat den Stoff bereits mehrmals inszeniert, zuletzt 2019. Die Darstellung der beiden Hauptfiguren oblag schon da Caroline Betz und Patrick Gabriel. Sie sind auch an diesem Abend wieder ein Paar, das sich gegenseitig zu elektrisieren scheint. Etwa wenn sich Gabriel als Macbeth seiner Lady begehrlich von hinten nähert, die sich am Schnittpunkt eines in Rot und Schwarz geteilten Requisits in Herzform schmiegt. Bei aller gegenseitigen Anziehung und Aufgeregtheit um die übersinnlichen Verheißungen, die beiden zuteil werden, ist es aber doch Lady Macbeth, die ihren zaudernden Mann entscheidend zum Mord am schottischen König Duncan antreibt: "Groß möchtest du sein, bist ohne Ehrgeiz nicht; doch fehlt die Bosheit, die ihn begleiten muss", sagt sie. In dieser auf anderthalb Stunden komprimierten Version wird indes das anfangs eher schwächliche Wesen Macbeths und die im Vergleich zu ihm stärkere (quasi die natürliche Geschlechterordnung pervertierende) Rolle der Lady Macbeth gar nicht so stark akzentuiert. Es sind in der Tat die leiseren, dabei immer physisch inspirierten Szenen, in denen die großartige Caroline Betz und der ebenfalls überzeugende Patrick Gabriel einen neuen, mitunter zart anmutenden Ton in den düsteren Plot einbringen. Bei aller Machtgier, die beide Titelfiguren antreibt und aller mörderischen Verruchtheit, die damit einhergeht: Vielleicht entzieht sich die Liebe zwischen zwei Menschen ohnehin moralischen Kategorien, ist sie, frei nach Nietzsche, jenseits von Gut und Böse: Ein Abenteuer, in welchem ein gemeinsames Liebessubjekt gegen die restliche Welt als Objekt antritt. Nun, die Macbeths haben den Kampf gegen die Welt und das Schicksal verloren, sie endeten in Wahnsinn, Ohnmacht und Tod, auch weil sie ihrer Tat nicht gewachsen waren.

Die Handlung von Shakespeares Drama wird hier stark verdichtet - das gelingt mit Hilfe eines Erzählers (Marvin Schmidt), der, meist am Rande der Bühne sitzend, diverse Kapitel auf seriös-lakonische Art zusammenfasst. Das ist auch insofern hilfreich, als manche sehr bildhaften Shakespeare-Sätze für moderne Ohren nicht mehr so gewohnt sind. Die nicht ganz optimale Akustik im Wolf-Ferrari-Haus machte es dabei mitunter schwer, den Worten der Darsteller zu folgen. Das war ein bisschen so bei Patrick Gabriel wie auch bei Stephan Gerster, der die Rollen anderer wichtiger Figuren (Banquo, Duncan, Macduff) übernahm. Dafür beeindruckte Gerster umso mehr mit seiner körperlichen Virtuosität, die ihn auch auf allen Vieren ästhetisch über die Bühne führte.

Detailansicht öffnen Physisches Theater in originellem Outfit: Stephan Gerster (links) und Patrick Gabriel auf der Bühne in Ottobrunn. (Foto: Claus Schunk)

Großartig zudem die musikalische Begleitung inklusive kleiner Hexen-Gekicher-Intermezzi von Michaela Dietl. Sie flankierte integral zahlreiche Szenen auf der Bühne. Die bekam im zweiten Teil noch mit zwei überdimensionierten, kronenzackigen Stühlen, auf welche die Macbeths zu steigen hatten, einen eindrucksvollen Schauwert. Überladen oder zu dick aufgetragen war an dieser Inszenierung, der es nur in ganz kurzen Momenten ein wenig an Tempo fehlte, aber nichts: Es ist Theater unplugged. Mit wenigen, aber gelungenen Kulissen und Kostümen, mit physischen, schön komponierten Szenen, mit stimmiger Textkomprimierung gelingt Bernd Seidel und seinem Ensemble viel: Die Vorstellungskraft des Publikums wird dabei nicht unterschätzt, es darf sich dem Zauber einer kurzweiligen Inszenierung hingeben. Die auch mit zarter Nachdenklichkeit endet.

Weitere Vorstellungen von "Der große Fall der Lady Macbeth und Macbeth" gibt es unter anderem in Pullach (8. November) sowie Garching (17. November) und Haar (20. November)