Die Corona-Teststraße am Bauhof in Ottobrunn schließt. An diesem Mittwoch werden in der Drive-through-Station letztmals Abstriche vorgenommen. Hintergrund ist laut Organisator Klaus-Detlev Jost die stark rückläufige Nachfrage in den vergangenen Wochen. Zudem würden freiwillige PCR-Tests vom 1. Juli an nicht mehr vom Freistaat Bayern gezahlt. Wer einen solchen Abstrich für Reisen brauche, müsse diesen nun selbst zahlen, sagt Jost. Schnelltests sowie PCR-Tests bei Patienten mit Symptomen oder vor Krankenhauseinweisungen würden weiterhin von den Kassen erstattet, letztere müssten in den Arztpraxen vorgenommen werden. Sollten die Inzidenzen im Herbst wieder steigen und sich die Regeln ändern, "würden wir auch wieder starten", so Jost.