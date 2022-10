Mehr Komfort für die Ottobrunner: Sie können nun Termine für das Einwohnermelde- und das Passamt online vereinbaren. Welche Unterlagen sie etwa für die An- oder Ummeldung mitbringen müssen, erfahren sie gleich bei der Buchung. Eine solche können sie unter https://www.ottobrunn.de/rathaus-buergerservice/rathaus/online-terminvereinbarung vornehmen. Nach der Reservierung erhalten die Bürger per E-Mail einen QR-Code und eine Nummer. Diese benötigt man, um sich am Terminal im Rathaus für den Termin anzumelden. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Gemeinde darum, nur mit einem Termin zu kommen. Die Buchung ist maximal vier Wochen im Voraus möglich.