30. Januar 2019, 22:13 Uhr Ottobrunn Talk mit Herzchirurg

Mit einem Weltstar der Medizin, dem Herzchirurgen Bruno Reichart, geht Ruth Eders "Ottobrunner Kulturstammtisch" ins neue Jahr: Am Mittwochabend, 6. Februar, wird der Nachfolger von Christiaan Barnard am Herzzentrum in Kapstadt und jahrzehntelanger Ordinarius an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit der Journalistin und Buchautorin über sein Leben, seine Erfolge und auch Niederlagen sprechen. Beginn ist um 19.30 Uhr. In der Ausgabe von Mittwoch war ein falsches Datum der Veranstaltung angegeben.