5. Juli 2019, 22:05 Uhr Ottobrunn Talent und Erfolg

Die Gemeinde Ottobrunn sucht ihre talentiertesten und erfolgreichsten Athleten und wird diese am Freitag, 26. Juli, von 16 Uhr an bei der Sportlerehrung im Sportstadion auszeichnen. Und dies müssen nicht unbedingt nur Sportler sein, die in Ottobrunner Vereinen gemeldet sind. Die Gemeinde bittet daher auch Einzelsportler, die besondere Erfolge erzielt haben, sich zu melden. Nominierungen für die Sportlerehrung sind bis Mittwoch, 17. Juli, bei Bianca Hoffmeister in der Gemeindeverwaltung möglich (Telefon: 089/60 80 81 19; E-Mail: sport@ottobrunn.de). Entsprechende Nachweise der sportlichen Erfolge sollten beigefügt werden.