Die VHS Süd-Ost bietet nach den Pfingstferien zwei Online-Kurse für das Studium Generale an. Im ersten Lehrgang, der am Dienstag, 16. Juni, beginnt, spricht Peter Seyferth über die Geschichte der Demokratie, und Astrid Holler gibt eine Einführung in die Immunbiologie. Der zweite Kurs widmet sich der literaturwissenschaftlichen Aufarbeitung der deutschen Kriminalliteratur mit Dozentin Maren Lohrer und einem Streifzug mit Stefan Frey durch die Kulturgeschichte der Operette (Beginn: 17. Juni). Anmeldungen per E-Mail an info@vhs.suedost.de oder unter Telefon 089/442 38 90.