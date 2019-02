25. Februar 2019, 22:04 Uhr Ottobrunn Stolz und Fußtechnik

Was Javier Barón auf der Bühne macht, hat Hand und Fuß. Der 1963 in Andalusien geborene Flamenco-Tänzer und Choreograf gilt als einer der ganz Großen seines Genres - ein Könner, der perkussive, eindrucksvolle Fußtechnik mit dem anmutig-weichen Spiel der Hände so kombiniert, dass schwierige und rhythmisch anspruchsvolle Bewegungen leicht und natürlich erscheinen. Geprägt von traditionellen Elementen hat er zugleich einen stolzen individuellen Stil entwickelt, den er auch beim Flamenco-Festival in Ottobrunn zeigte. Unterstützt wurde er bei seinem Auftritt von den Sängern David Palomar und David Lagos sowie von dem renommierten Gitarristen Rafael Rodríguez, der das Programm des zweitägigen Festivals konzipiert hatte. Neben Barón erfreute mit Milagros Mengíbar noch eine weitere Tanz-Ikone des Flamenco das Publikum im Wolf-Ferrari-Haus mit ihrer Eleganz.