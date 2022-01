In der Pfarrei St. Magdalena planen die Sternsinger am Dreikönigstag Corona-konforme Besuche.

Von Angela Boschert, Ottobrunn

Auf trockenes Wetter hoffen Anton Riedlhammer und Nicola Düsener am Dreikönigstag. Denn dann ziehen sechs Sternsinger-Gruppen der katholischen Pfarrei St. Magdalena in Ottobrunn durch den Ort, um mehr als 75 angemeldeten Haushalten den Segen "Christus Mansionem Benedicat -Christus segne Ihr Haus!" zu bringen. Und um Spenden zu sammeln, für die weltweite Sternsinger-Aktion, die dieses Jahr unter dem Motto "Gesund werden, gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit" steht.

Doch legt ihnen Corona auch dieses Jahr wieder Steine in den Weg. Seit November hat das Vorbereitungsteam um Riedlhammer und Düsener beobachtet, was die geltenden Corona-Regeln zulassen. Mitte Dezember wurde entschieden, zweigleisig zu fahren und sowohl Live-Besuche zu planen als auch mit einem Sternsinger-Video. Es war nicht ganz einfach. Aber man habe fünf Gruppen mit je drei Kindern zusammenstellen können, berichtet Anton Riedlhammer, der in der Pfarrei für Feste und Veranstaltungen zuständig ist. Es gibt sogar eine Gruppe von Erwachsenen, die für das weltweite Recht von Kindern auf Gesundheit sammeln. Mit dem Geld werden Aktionen gefördert, die Kinder unterstützen, die Kinderarbeit, Flucht, Krankheit und vieles mehr erleiden müssen. Details gibt es unter www.sternsinger.de/projekte.

Wer sich angemeldet hat, darf hoffen, dass ihm eine Gruppe den Segen des Herrn in Form des Aufklebers "20 * C + M + B * 22" vorbeibringt. Dafür läuft seit Montag die Detailplanung. Die Gewänder werden ebenso angepasst wie die traditionellen Lieder geprobt. Die Gruppen werden einzeln eingekleidet, auf Corona getestet und kommen am Donnerstag nur zur Gartentür. Damit das ersehnte Spendengeld unter Einhaltung des Mindestabstands eingesammelt werden kann, ist der Sammelbeutel am Ende des langen Stabes mit dem Stern befestigt. Und auch das obligatorische Mittagessen für die Könige wurde so geplant, dass sich die Gruppen nicht kreuzen.

Alle Akteure wollen so viele Haushalte besuchen, wie irgend möglich. Denn die Kinder live vor der Haustür stehen zu sehen, sei der emotional wichtige Moment, sagt Riedlhammer. Dennoch bittet er um Verständnis, dass die Sternsingergruppen je nach Wetter vielleicht nicht zu allen kommen können, die sich angemeldet haben. Doch werde jeder den Sternsinger-Brief, den Aufkleber und das Spendentütchen erhalten, verspricht Riedlhammer. Unter dem Kurzlink https://t1p.de/3Koenige2022 kann man noch bis 9. Januar das Video eines Sternsinger-Besuchs in Ottobrunn ansehen. Spenden für die Sternsingeraktion können überwiesen oder bar in einem Umschlag in der Kirche St. Magdalena sowie im Hanns-Seidl-Haus übergeben werden.