Die Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) fordert, in der Nähe des Phönixbades am Haidgraben fünf Kurzzeitparkplätze für Wohnmobile einzurichten. Laut BVO-Vorsitzender Erika Aulenbach würde sich der Parkplatz am Kunstrasenplatz dafür anbieten. Immer mehr Menschen würden mit dem Wohnmobil auf Reisen gehen. "Viele Freizeitbäder oder Thermen bieten solche Möglichkeiten an", heißt es in ihrem Antrag; die Bezahlung könnte über die Kasse im Phönixbad abgewickelt werden. Die BVO schlägt vor, dass die Wohnmobile zwei bis drei Nächte lang stehen bleiben dürfen.