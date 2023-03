Der Ersco Ottobrunn will mit einer Aktion am Wochenende Spenden für den Rosenheimer Spieler Mike Glemser sammeln, der sich vor vier Wochen schwer verletzt hat.

Mit einer Spendenaktion am kommenden Wochenende will der Eis- und Rollsportclub Ottobrunn (Ersco) den Rosenheimer Eishockey-Spieler Mike Glemser unterstützen. Der 25-jährige Profi der Star Bulls Rosenheim ist seit einem Sturz in die Bande beim Spiel seiner Mannschaft beim SC Riessersee vor gut einem Monat vom Hals abwärts gelähmt; auch seine Atmungsaktivität ist eingeschränkt, er muss immer wieder künstlich beatmet werden.

"Für den gesamten Ersco ist es eine Selbstverständlichkeit, hier zu helfen", teilt Vorstand Michael Guggenhuber mit. Am Sonntag, 12. März, werden beim Schaulaufen der Eiskunstläufer im Stadion am Haidgraben Spenden gesammelt. Von 18 Uhr an tritt dann die AH-Mannschaft des Ersco, unterstützt vom ehemaligen Nationalspieler und DEL-Urgestein Michael Wolf, gegen eine Rosenheimer AH-All-Star-Truppe zum Benefizspiel an.

Alle Einnahmen fließen in die Spendenkampagne der Star Bulls Rosenheim für Mike Glemser, mit der bereits mehr als eine halbe Million Euro zusammengekommen ist. Auch am Montag, 13. März, wird im Stadion am Ottobrunner Haidgraben von 15 Uhr bei einem Spendenlauf noch einmal gesammelt.