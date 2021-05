Der Münchner Immobilienentwickler Accumulata hält Ottobrunn für einen Standort mit Potenzial. Das Unternehmen hat zum 17. Mai 2021 rechtsgültig ein 5000 Quadratmeter großes als Parkplatz genutztes Grundstück in der Christa-McAuliffe-Straße 1 erworben und will es langfristig entwickeln. Nicht weit davon hat man in diesem Jahr bereits in der Lise-Meitner-Straße 10 in einem Joint Venture mit Pamera eine so genannte Light-Industrial-Immobilie erworben. Er sehe für den Standort "ein profitables Steigerungspotenzial", wird Tobias Döscher, Head of Transaction Management, in einer Mitteilung zitiert. Seit 1982 entwickelt und finanziert das Unternehmen Immobilien mit gewerblicher und mit wohnwirtschaftlicher Nutzung.