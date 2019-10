Der Caritas-Tisch Landkreis Südost versorgt in Ottobrunn sowie den umliegenden Gemeinden wie Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Aying mehr als 400 Bezugsberechtigte jede Woche mit eineinhalb Tonnen Lebensmitteln. Nicht immer können jedoch in den Geschäften ausreichend Lebensmittel abgegeben werden. Daher ruft die Caritas dazu auf, am Wochenende 12./13. Oktober, in allen Gottesdiensten des Pfarrverbandes Ottobrunn haltbare Lebensmittel, wie Nudeln, Reis, Tee, Kaffee, Schokolade, Konserven, Öl, Zucker und anderes zu spenden. Willkommen sind auch Drogerieartikel. Die Spenden werden in vorbereiteten Kisten und Körben gesammelt. Es besteht auch die Möglichkeit, Geld für Lebensmittelkauf gegen Quittung spenden.