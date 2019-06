21. Juni 2019, 22:18 Uhr Ottobrunn Sommerkonzert zum Jubiläum

170 Musiker und Tänzer auf der Bühne. So ein Aufgebot kann sich sehen lassen. Die Rosmarie-Theobald-Musikschule und die Ballettschule Ottobrunn, die heuer ihr Jubiläumsjahr feiern, tun dies am 12. Juli unter dem Motto "Mit Musik und Tanz in den Sommer".

Der Startschuss für Musik- und Ballettschule geht zurück auf die Familie Theobald. Sie zog 1969 nach Ottobrunn, fand kein kulturelles Angebot für die eigenen sechs Kinder vor und warb schließlich über den Kulturkreis für die Teilnahme an Kursen wie einem Kinderchor. Die Nachfrage war so groß, dass daraus vor 50 Jahren die Musik- und die Ballettschule erwuchsen. Viele Jahre standen beide Einrichtungen unter dem Dach des Kulturkreises, der seit 1956 bestand. Nach einer Umstrukturierung und schließlich Auflösung des Kulturkreises bestehen die beiden Schulen seither als "Musik Tanz und Bewegung GmbH (MTB)" mit einem breit gefächerten Angebot fort. Die beiden Schulen haben seit jeher viele gemeinsame Projekte vorangetrieben, etwa "Der Karneval der Tiere" im Jahr 2012.

Zum 50-jährigen Bestehen wird es in den kommenden Monaten diverse Veranstaltungen geben. Am Freitag, 12. Juli, erwartet das Publikum von 19 Uhr an im Wolf-Ferrari-Haus ein buntes Programm. Laut Marcella Weber - sie teilt sich mit Robert Jobst die Geschäftsführung der MTB - wird es ein Konzert der Musikschule sein, bei der die Ballettschule einen Teil beiträgt. Der eigentliche gemeinsame Festakt zum Jubiläumsjahr folgt am 29. November. Am Tag darauf bringt die Ballettschule die "Puppenfee" auf die Bühne. Am 1. Dezember folgt ein Jubiläums-Konzert "Ottobrunner Advent" der Musikschule. Karten für die Veranstaltung am 12. Juli gibt es bei der Musik Tanz und Bewegung GmbH.