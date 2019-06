7. Juni 2019, 22:22 Uhr Ottobrunn Sommerferien mit der VHS

Die VHS Ottobrunn bietet Schülern in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm. Diese können etwa eine Woche in einem Jugendhaus in Aichach verbringen oder in den Alpen wandern. In Ottobrunn geben die Bäckerei Fiegert und Klavierbauer Piano Fies Einblicke in ihr Tagesgeschäft. Mit Beach-Volleyball, Fechten, Tanzen und Tennis kommen auch Sportler auf ihre Kosten. Kreative können töpfern, schnitzen und malen. Informationen unter www.vhs-suedost.de. Anmeldung am Samstagvormittag, 6. Juli, in der VHS, telefonisch von Montag, 8. Juli, an unter Tel.089/442 38 90.