4. März 2019, 16:08 Uhr Ottobrunn Skater schauen in die Röhre

Ottobrunner Jugendliche wünschen sich ein paar Rampen und eine Halfpipe. Doch weil die Rathausverwaltung in ihrem Konzept keine Kosten scheut und sogar eine Flutlichtanlage einplant, wird nun gar nichts gebaut.

Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Lukas wollte eigentlich nur einen Ort, um abzuhängen und zu skaten. Mit ein paar Rampen, vielleicht einer Halfpipe oder einer Rail, ein Geländer, auf dem die jungen Skater entlanggleiten. Die Erwartungen, die der Bub vor mehr als einem Jahr in der Ottobrunner Jugendbürgerversammlung im Januar 2018 formuliert hatte, waren nicht allzu groß: Ein kleiner Skatepark mitten in der Gemeinde, eher auf die Bedürfnisse von Acht- bis Zwölfjährigen ausgelegt. Stand heute wird sich Lukas Wunsch nicht erfüllen - und das hat auch damit zu tun, dass die Gemeindeverwaltung die Erwartungen des Buben mit der Ausarbeitung eines Konzeptes für einen Skatepark deutlich übertroffen hat.

Kurz vor der Verabschiedung des Etats für das laufende Haushaltsjahr brachte Erika Aulenbach, Fraktionssprecherin der Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO), vergangene Woche in der Gemeinderatssitzung noch einen Antrag ein: Und zwar 142 000 Euro für den Bau einer Skateanlage auf dem alten Hartplatz südlich des Ottobrunner Stadions in den Haushalt aufzunehmen. Dieser Posten hätte exakt jener Summe entsprochen, die von den Mitarbeitern des Rathauses für den Bau eines modernen, sicheren und mit so ziemlich allen Finessen ausgerüsteten Skateparks ermittelt worden war. Der Gemeinderat lehnte den Antrag Aulenbachs mehrheitlich ab.

Der Entscheidung ging ein intensiver Schlagabtausch zwischen Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) und Aulenbach voraus. Die ermittelten Kosten von mehr als 140 000 Euro seien schlichtweg zu hoch, sagte Loderer. Der Rathauschef merkte an, dass die inhaltliche Bearbeitung des Antrags für den Bau eines Skateparks in seinem Haus "völlig eskaliert" sei.

"Ich habe erst sehr spät erfahren, welche Ausmaße das Prüfverfahren angenommen hat", sagte Loderer. "Das geht weit über das hinaus, was eigentlich beantragt wurde." So hat es etwa eine Flutlichtanlage in das Konzept der Rathausverwaltung geschafft, die auf der Jugendbürgerversammlung gar nicht gefordert worden war. Seine Verwaltung habe sich "intensiver damit beschäftigt, als es aus meiner Sicht notwendig war", sagte Loderer.

BVO-Sprecherin Aulenbach indes lobte "die Bautechnik" im Rathaus: "Die hat wirklich toll gearbeitet und auch auf die Aspekte Sicherheit und Lautstärke geachtet." Eine Flutlichtanlage für einen Skatepark halte sie selbst aber auch nicht für notwendig, sagte Aulenbach. Ihr gehe es in erster Linie darum, "für die Kinder und Jugendlichen etwas in Ottobrunn aufzubauen und nicht nur auf eine Sportart zu schauen".

Dieser kleine Seitenhieb Aulenbachs zielte auf die CSU-Fraktion im Gemeinderat ab, die in den Haushaltsberatungen "sehr spontan", wie Aulenbach sagt, beantragt hatte, 675 000 Euro für den Bau eines zweiten Kunstrasenplatzes einzustellen. Diesem Ansinnen wurde bei der Verabschiedung des Etats letztlich mehrheitlich zugestimmt, allerdings "nur prophylaktisch", wie SPD-Fraktionssprecherin Ruth Markwart-Kunas sagte, "denn beschlossen ist noch nichts".

Erika Aulenbach sagte, sie sei ebenfalls für den Bau eines Kunstrasenplatzes, aber die Gemeinde dürfe nicht nur eine Sportart - in diesem Fall Fußball - fördern. "Es gibt auch noch Kinder und Jugendliche, die an anderen Sachen und Sportarten interessiert sind. Und auch für die sollten wir wohnortnah Angebote zur Verfügung stellen", sagte sie. "Jetzt enttäuschen wir nur die Kinder und Jugendlichen, die sich bei der Jugendbürgerversammlung eingebracht haben."

Bürgermeister Thomas Loderer sprach indes von "einer Handvoll Jugendlicher", die einen neuen Skatepark auch nützen würden. "Wir haben es hier mit dem Wunsch einer sehr kleinen Minderheit zu tun", sagte der Rathauschef - dies rechtfertige nicht eine derart große Investition. Zudem stünde den Kindern und Jugendlichen bereits ein entsprechendes Angebot zur Verfügung: der Funpark auf der ehemaligen Landebahn des Militärflughafens im Landschaftspark. "Der ist mit dem Fahrrad gut zu erreichen und auch mit dem Bus", sagte Loderer.

Obwohl der Antrag Aulenbachs klar abgelehnt wurde, sprachen sich gleich mehrere Gemeinderäte dafür aus, die Pläne für einen Skatepark nicht fallen zu lassen. "Die Signalwirkung, gar nichts zu machen, fände ich falsch", sagte Jörg Kohlenz (FDP). SPD-Gemeinderat Konstantin Diederichs sprach sich dafür aus, günstigere Varianten neu zu prüfen. Vielleicht erfüllen sich ja so Lukas Erwartungen doch noch.