23. September 2018 Ottobrunn Sicherheit und Gesundheit

Die Bürgervereinigung Ottobrunn (BVO) lädt für Freitag, 28. September, 19 Uhr zu einer offenen Diskussionsrunde zu landespolitischen Themen ins Gasthaus Nefeli im Phönixbad am Haidgraben ein. BVO-Gemeinderätin Erika Aulenbach und ihre Kollegen haben hierfür den Landtagsabgeordneten und Bezirksvorsitzenden der Freien Wähler, Florian Streibl, und seine Stellvertreterin Susann Enders eingeladen. Streibl wird in einem kurzen Impulsreferat über das Thema "Sicherheit in Bayern" sprechen. Susann Enders beschäftigt sich mit "Lösungen für Gesundheitspolitik und Pflegenotstand". Im Anschluss wird offen diskutiert. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist von 18 Uhr an. Der Eintritt ist frei.