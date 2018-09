20. September 2018, 22:12 Uhr Ottobrunn Service-Store für Ottobrunn

Im Bahnhof Ottobrunn hat der 14. Service-Store DB in Bayern eröffnet. Es ist der erste Shop mit dem Bäckerfilialisten Höflinger-Müller. Weitere Standorte mit Höflinger-Müller seien in Bayern geplant, teilt die Deutsche Bahn mit. Auf einer Fläche von etwa 140 Quadratmetern steht den etwa 7500 Besuchern des Bahnhofs ein Angebot an Artikeln für die Reise und den täglichen Bedarf zur Verfügung. Der Laden hat montags bis freitags von 6 bis 19 Uhr, samstags von 7 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 7 bis 16 Uhr geöffnet.