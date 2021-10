Von Daniela Bode, Ottobrunn

Nach dem schweren Brand in einem Bungalow in Ottobrunn ist Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) voll des Lobes für die örtliche Feuerwehr und die Rettungskräfte. "Danke für den hervorragenden Einsatz", sagte er am Mittwoch zum Kommandanten der Ottobrunner Feuerwehr, Eduard Klas. Er sei "schwer beeindruckt" gewesen, wie alle Feuerwehren und Rettungskräfte "sehr, sehr gut zusammengearbeitet" hätten. Rund 150 Kräfte von verschiedenen Feuerwehren aus der Umgebung sowie von Rettungsdiensten hatten am Abend zuvor am Unglücksort mit angepackt. Allein 66 waren es von der Feuerwehr Ottobrunn.

Anlass für den Besuch von Klas in der Sitzung war indes nicht der Brand, sondern die Vorstellung der neuen stellvertretenden Kommandanten. Denn vor kurzem hatte der Gemeinderat auf Anregung von Klas hin entschieden, dass es künftig zwei statt eines Stellvertreters geben soll. Hintergrund für das Anliegen waren die vielen Aufgaben und die Größe der Feuerwehr. So wird Klas von 6. November an von Alain Kretschmer als erster Stellvertreter und Manuel Aulenbach als zweiter Stellvertreter unterstützt werden. Bei der Kommandantenwahl wurden sie zu den Stellvertretern gewählt. Klas wurde im Amt bestätigt.

Kretschmer und Aulenbach sind seit einigen Jahren auch in Leitungsaufgaben bei der Feuerwehr aktiv. Der 44-jährige Kretschmer arbeitet beruflich in der Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises München, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Aulenbach, Sohn der Fraktionschefin der Bürgervereinigung Ottobrunn, Erika Aulenbach, soll unter anderem zur Verjüngung der Feuerwehr beitragen. Er ist 33 Jahre alt, arbeitet in einem Ingenieurbüro und ist ebenfalls verheiratet und hat zwei Kinder. Der langjährige noch amtierende Stellvertreter Klaus Ortmeier war nicht mehr zur Wahl angetreten. Er wird der Feuerwehre aber erhalten bleiben. "Meine Entscheidung ist so gefallen, um Jüngeren Platz zu machen", sagte er.

Klas betonte, dass nicht nur Großeinsätze wie der Brand die Arbeit der Feuerwehr ausmachten, sondern die vielen kleinen Einsätze, die es nahezu täglich gebe. "Ich kann Ihnen versichern, dass wir weiterhin sehr motiviert unterwegs sein werden", sagte er.