29. Januar 2019, 22:01 Uhr Ottobrunn Schutz gegen Burnout

Um einem Burnout vorzubeugen, ist es wichtig, frühzeitig zu reagieren. Bei einem Vortrag am Montag, 4. Februar, wird die Psychologin Verena Wieser unter anderem über Erkennungsmerkmale und Verlauf eines Burnouts aufklären und berichten, was man gegen Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz tun kann und wie man seine seelischen Widerstandskräfte stärkt. Beginn im Rehazentrum, Rudolf-Diesel-Straße 18, Riemerling ist um 19 Uhr. Anmeldung per E-Mail an info@gewerbe-hohenbrunn.de.