Das Team des Gymnasiums Ottobrunn hat beim Deutschlandfinale des Schülerwettbewerbs Business@school den dritten Platz belegt. Laura und Lea Haug, Sophia Müller, Marc Rodig, Emanuel Schmitt und Alexander Wolters hatten ein Frühwarnsystem zur Erkennung von Waldbränden entwickelt, das sie "HTSPT" tauften. Die Sensoren des Rauchmelders erkennen Brände im Anfangszustand und können so beim Eindämmen helfen. Noch besser gefiel der Jury nur ein ökologisches Waschmittel aus Efeu, das Hamburger Gymnasiasten eingereicht hatten, und ein ökologisches Desinfektionsmittel aus Abfallkartoffeln von Schülern aus Bad Honnef.

Der von der Unternehmensberatung Boston Consulting Group veranstaltete Wettbewerb fand diesmal online statt. Anstelle ihre Geschäftsideen live in München zu präsentieren, stellten die Teams sie in einer Videokonferenz vor und beantworteten anschließend die kritischen Fragen der hochkarätigen Jury. "Die Bereitschaft der Schüler, flexibel mit den neuen Gegebenheiten umzugehen, war beeindruckend: Sie sind längst in der neuen Realität angekommen und haben gezeigt, dass große Kreativität und Teamarbeit auch unter schwierigen Umständen möglich sind. Diese Erfahrungen werden ihnen auch nach der Schule helfen - ob in Studium, Ausbildung oder als Gründer", betont Jurymitglied Matthias Tauber von der Boston Consulting Group.