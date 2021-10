"Arche Noah 2.0" - so lautet das Thema des 14. Schülerliteraturwettbewerbs für München und den Landkreis des Kuratoriums Wohnen im Alter (KWA) in Ottobrunn. Die Fragestellung: Hilft gegen den Klimawandel und die damit verbundenen Naturkatastrophen nur noch eine Arche Noah 2.0, die zum Flug in die Weiten des Weltalls aufbricht? Oder werden wissenschaftliche, technische und medizinische Entwicklungen den Sieg über diese Bedrohungen einschließlich der Corona-Pandemie davontragen? Wettbewerbsleiterin Gisela Hüttis, Stiftsdirektorin im KWA Stift Brunneck in Ottobrunn, freut sich mit der Jury auf zahlreiche Beiträge von Schülern von der 6. Klasse an. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2022. Mehr unter www.kwa.de.