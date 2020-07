Bevor das Sozialkaufhaus Klawotte in Ottobrunn von 17. August an in die Sommerpause geht, bietet es an seinem Standort an der Alten Landstraße einen Sonderverkauf an. Vom 3. bis 14. August gibt es eine 50-prozentige Ermäßigung auf Sommerware. Auch freut sich das Klawotte-Team nach der Schließzeit wieder auf schöne, ordentliche, gereinigte und brauchbare Spenden. Herbst- und Winterware werden gerne von Ende September an entgegengenommen. Von 7. September an ist die Klawotte wieder zu den normalen Öffnungszeiten zu erreichbar. Die Kinder- und Kreativ-Klawotte an der Putzbrunner Straße ist von 27. Juli bis 28. August geschlossen. Während der Schließzeiten sollen keine Spenden an der Tür abgestellt werden.