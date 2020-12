Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Nicht erst seit Markus Söders Ankündigung, von Ottobrunn aus mit dem Raumfahrtprogramm "Bavaria one" nach den Sternen greifen zu wollen, spielt die Luft- und Raumfahrttechnik an diesem Standort eine wichtige Rolle. Ganz im Sinne des Ministerpräsidenten dürfte es sein, dass bei der Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft, kurz: IABG, von 2022 an ein hochmodernes Kompetenzzentrum Optik (CCO) in Betrieb gehen soll, mit dem aus dem Weltraum kleinste Details auf der Erde erkannt werden können. Die IABG und das Bundeswirtschaftsministerium Energie (BMWi) haben einen entsprechenden Vertrag unterschrieben, mit dem eine Förderung des Projekts in Höhe von 230 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren durch den Bund bereit gestellt wird.

"Für den Forschungs- und Entwicklungsstandort Deutschland ist es wichtig, dass geeignete, unabhängige Testanlagen zur Verfügung stehen", sagt Rudolf Schwarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der IABG. Für sein Unternehmen stellt die Subvention des Bundes den bisher größten Förderbetrag dar. Es sollen elektrooptische Systeme entwickelt werden, die auf computergestützter Umwandlung von Daten mit Satelliten basieren; diese können etwa in den Bereichen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, vor allem der Klima- und Umweltpolitik eingesetzt werden. Das Verfahren macht es möglich, aus dem Weltraum Waldbrände zu analysieren oder auch Feldstrukturen und landwirtschaftliche Aktivitäten zu erfassen. Gerade im Kontext des europäischen "Green Deal", heißt es seitens der IABG, sei dies relevant, da dieser von den Landwirten deutlich mehr Insekten-, Boden- und Klimaschutzmaßnahmen als Gegenleistung für staatliche Zuschüsse verlange.

Bisher ist in Deutschland keine Testfähigkeit in dieser relevanten Dimension vorhanden. "Das CCO wird nach Inbetriebnahme eine in Europa einzigartige Testanlage zur Unterstützung der Entwicklung und Qualifikation innovativer elektrooptischer Systeme und Komponenten sein", sagt Schwarz. Der Vertrag zwischen der IABG und dem Bundeswirtschaftsministerium sieht vor, dass staatliche und industrielle Forschungsvorhaben diskriminierungsfreien Zugang zu den Testanlagen des CCO erhalten werden. Die IABG wird in den kommenden zwei Jahren hierfür in einen Anbau an das bereits bestehende Raumfahrt-Testzentrum (RTZ), die Anlagentechnik sowie in hoch qualifiziertes Personal investieren. Dabei dürfte der Aufbau der größten Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik in unmittelbarer Nachbarschaft eine wichtige Rolle spielen. Diese einzigartige Anlage, sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte seiner Partei, Florian Hahn aus Putzbrunn, werde die deutsche Satellitentechnik nachhaltig unterstützen.