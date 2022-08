Keiner ihrer drei Vorgänger war länger im Amt als sie selbst - und die Sozialdemokratin Sabine Kudera hat die Entwicklung der noch immer jungen Gemeinde Ottobrunn in ihrer Amtszeit von 1989 bis 2007 stark mitgeprägt. An diesem Dienstag feiert die im Jahr 1942 in Hannover geborene Kudera ihren 80. Geburtstag und erfährt dabei auch die Würdigung ihres Nachfolgers Thomas Loderer (CSU), der sie im Jahr 2017 in den Rang der Ehrenbürgerin der erst 1955 gegründeten Gemeinde erhoben hat.

Sabine Kudera wuchs im Hamburger Bezirk Bergedorf auf, machte Abitur und studierte anschließend an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Soziologie und promovierte, im Jahr 1983 wurde sie an die Universität der Bundeswehr in Neubiberg berufen. Bereits 1965 wurde Kudera SPD-Mitglied, kommunalpolitisch trat sie dann 1989 so richtig in Erscheinung, als sie im eigentlich von der CSU dominierten Ottobrunn zur Bürgermeisterin gewählt wurde - als erste Frau in diesem Amt nach den Rathauschefs Anton Wild, Ferdinand Leiß und Horst Stähler-May, den sie bei der Kommunalwahl besiegen konnte. Zwei Mal - 1995 und 2002 - wurde Kudera wiedergewählt, bei der Kommunalwahl 2007 verzichtete sie auf eine weitere Kandidatur.

In ihre Amtszeit, so ihr Nachfolger Thomas Loderer, seien bedeutende Infrastrukturprojekte wie die Westumfahrung, der Umbau der Rosenheimer Landstraße oder der Neubau des Phönixbads, das im Jahr 1996 abgebrannt war, gefallen. Auch in den Bereichen Kinderbetreuung und Trinkwasserversorgung sowie Klimaschutz habe Kudera viel bewegt, würdigt ihr Nachfolger - etwa mit der Einführung des Energiesparförderprogramms, das bundesweit Maßstäbe gesetzt habe, als der Klimaschutz noch nicht in aller Munde war.