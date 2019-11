In Ottobrunn haben Rosemarie Theobald und Edith Eder-Demharter ihre Spuren hinterlassen - Theobald als Gründerin der heute nach ihr benannten Musikschule und Eder-Demharter als Initiatorin der Ballettschule. Seit 1969 wird in der Gemeinde musiziert und getanzt; und dieser runde Geburtstag wird dementsprechend gefeiert. Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens präsentiert die Ballettschule am Samstag, 30. November, im Festsaal des Wolf-Ferrari-Hauses am Rathausplatz das Repertoirestück "Die Puppenfee". Der Andrang war bisher so groß, dass die Veranstaltung am Abend (19 Uhr) bereits ausverkauft ist, für den Auftritt von 14.30 Uhr an gibt es noch Karten zum Preis von 16 Euro (ermäßigt acht Euro), die per E-Mail (info@ballettschule-ottobrunn.de) bestellt werden können.