24. Juli 2019, 21:26 Uhr Ottobrunn Rock im Rosengarten

"The party bang" ist der selbst gewählte Beiname der Band Rock'n'Rodeo - und diesem Namen will die Gruppe, die einen ganz speziellen Mix aus Country- und Rock zelebriert, auch in Ottobrunn auf die Bühne bringen. Das Open-Air-Konzert mit Frontfrau Maggie findet am Freitag, 26. Juli, von 20 Uhr an im Rosengarten am Wolf-Ferrari-Haus in der Rathausstraße 2 statt, im Rosengarten wird Bewirtung angeboten, der Eintritt ist frei. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Live-Erlebnis in den Festsaal des Wolf-Ferarri-Hauses verlegt.