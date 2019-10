Weil sie offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn trat, ist eine 88-jährige Rentnerin in Ottobrunn von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin am Freitagnachmittag gegen 15.55 Uhr zu Fuß die Unterhachinger Straße überqueren. Sie ging zunächst bis zur Mitte der Fahrbahn und blieb dort auf einer Querungshilfe stehen. Währendessen befuhr eine 25-jährige Münchnerin mit ihrem Auto die Unterhachinger Straße in südwestliche Fahrtrichtung. Kurz bevor sie die Verkehrsinsel am Isarcenter erreichte, setzte die 88-Jährige ihren Weg fort, ohne auf den herannahenden Verkehr zu achten. Einen Zusammenstoß konnte die Autofahrerin nicht mehr verhindern. Die Rentnerin wurde frontal erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Sie musste mit dem Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht werden. Die 25-Jährige blieb unverletzt, musste jedoch psychologisch betreut werden.