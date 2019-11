Angela Merkel fürchtet um ihre Sympathiewerte und plant, sich unsterblich zu machen. Mit einer Zeitreise in die sorgenfreie Zukunft. Dafür braucht sie natürlich Versuchskaninchen. Doch die Reise geht anders aus als erwartet. Das Berliner Kabaretttheater "Distel" bietet einen kurzweiligen Abend mit zielgenauen Pointen und einem Blick in eine Zukunft, in der China Europa gekauft hat und überall Wüste ist. Aber es gibt auch viel Positives. "Weltretten für Anfänger - Einmal Zukunft und zurück", so heißt das Programm, das die Gruppe am Dienstag, 19. November, von 19.30 Uhr an im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn auf die Bühne bringt. Karten ab 21,50 Euro gibt es über Reservix.