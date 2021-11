Mit den Grenzen der Freiheit und der Rücksicht auf Mitmenschen und Umwelt hat sich der evangelische Regionalbischof von München und Oberbayern, Christian Kopp, in seiner Predigt zum Reformationstag am Sonntagabend in der Michaelskirche in Ottobrunn beschäftigt. Freiheit sei ein Versprechen, das auch überdehnt werde könne. Das zeige sich etwa beim Thema Klima: "Wenn die Starken und Reichen in der Welt machen, was sie wollen, kommt das Gleichgewicht aus dem Lot", sagte Kopp. Zur Freiheit gehöre immer auch, die Rechte der anderen zu sehen. "Die Welt ist auch die Welt derer, die nach uns kommen", betonte der Regionalbischof. Kopp mahnte außerdem davor, sich als Kirche zu sehr mit der Organisation und Erhaltung von immer gleichen Fragen und Projekten zu beschäftigen.