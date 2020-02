Zuspruch kommt von allen Seiten. Ein junger Mann steuert direkt auf die Inhaberin des Dönerladens in Ottobrunn zu und versucht, sie aufzumuntern. Er habe gehört, dass es Probleme mit Anwohnern gebe, und er hoffe, dass alles gut ausgehen möge, sagt der Mann, ehe er mit seinem Mittagessen das Geschäft verlässt. Christine Drexl, die Inhaberin des "Egeli 35", widmet sich wieder den Unterlagen, die sie auf dem Tisch ausgebreitet hat. Akribisch archiviert sie alles, was mit dem Streit zu tun hat, der von einem Ehepaar geführt wird, das sich von dem Imbiss an der Putzbrunner Straße gestört fühlt und deshalb gegen die Fortsetzung des Betriebs geklagt hat. Die Gerüche, die aus dem Geschäft zögen, seien vor allem an windstillen und warmen Tagen unerträglich, argumentieren die Kläger. Außerdem erzeuge der Betrieb immer mehr Lärm.

Das Amtsgericht München gab den Nachbarn recht - nach einer 45-minütigen Verhandlung, in der laut Drexl kein einziger Zeuge gehört wurde. Nach Ansicht der Richterin sind Lärm und Gestank "unerheblich". Entscheidend sei vielmehr die Tatsache, dass es sich bei dem Imbissgeschäft um eine vollwertige Gaststätte handle. Damit seien die Räume nicht vorschriftsgemäß genutzt. Denn in der Teilungserklärung für die Wohnanlage sei ausdrücklich festgelegt, dass hier nur ein Ladengeschäft existieren dürfe.

Für Christine Drexl eine falsche Bewertung, schließlich gebe es ausreichend Kriterien, wonach das "Egeli 35" nicht einer Gaststätte entspreche: "Wir haben keine Vollküche, sondern nur eine Küchenzeile, wir schenken keinen Alkohol aus, die Leute holen sich ihre Getränke selbst aus dem Kühlschrank, wir haben nur bis 20 Uhr geöffnet und am Wochenende geschlossen, und die Gäste kommen vor allem mittags, wobei 80 Prozent ihr Essen mitnehmen", erklärt die Inhaberin, die folgerichtig in Berufung gehen will und auf eine andere Bewertung durch das Landgericht hofft. Ihrer Ansicht widerspricht der Nachbar, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will: "Da gibt es Sitzplätze für mindestens zwölf Personen, das ist doch kein Imbiss", sagt er und beklagt vor allem den Umgang mit ihm und seinem Anliegen: "Ich habe mehrmals das Gespräch mit Frau Drexl gesucht, aber sie hat mich jedes Mal abgebürstet", so der Anwohner. Irgendwann habe er sich dann ans Landratsamt gewandt, wo man ihm erklärte, dass es für den Umbau des ehemaligen Schuhgeschäfts in ein Dönerlokal gar keine Genehmigung gegeben habe. Diese wurde dann nachträglich erwirkt, der Betrieb ging weiter - und der Nachbar holte sich rechtlichen Beistand.

Für den Pächter sei die Situation existenzgefährdend

Nach einer Eigentümerversammlung des gesamten Gebäudekomplexes, zu dem der Laden und 45 Wohneinheiten gehören, sei er auf den Ehemann der Ladenbesitzerin zugegangen und habe diesen um ein Gespräch gebeten. "Das hat er abgelehnt und erwidert, ich würde Antwort von seinem Anwalt erhalten." Spätestens da sei für ihn der Ofen aus gewesen.

Die Inhaberin des Ladens betont, für sie und ihren Pächter Hüseyin Arat, der rund 130 000 Euro in den Laden investiert und dafür eine Wohnung in seiner türkischen Heimat verkauft habe, sei die Situation existenzgefährdend. Arat habe zuletzt auch wegen der Anspannung mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Und ich bin auf seine Miete angewiesen, um die laufende Finanzierung zu bedienen", sagt Drexl, die betont, sie habe vor der Eröffnung des Ladens die Zustimmung aller Anwohner eingeholt. Diejenigen, deren Wohnungen ganz nah zum Geschäft liegen, seien sogar zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen worden. Die Abluft werde über das Dach des Hauses abgeleitet, als Sichtschutz gibt es eine Holzwand zwischen dem Laden und der Wohnanlage.

Disput hat sich hochgeschaukelt

Seit die Streitigkeiten begannen, hat Drexl nach eigenen Worten aus der Nachbarschaft viel Unterstützung erfahren. In schriftlichen Stellungnahmen, die der SZ vorliegen, betonen Anlieger, dass sie sich durch den Dönerladen "in keiner Weise belästigt" fühlten. In einer Stellungnahme heißt es, in der Wohnanlage seien "andere Geruchsemissionen deutlicher wahrzunehmen", etwa Autoabgase von der stark befahrenen Putzbrunner Straße, Grillgerüche von den Nachbargrundstücken oder Rauch aus offenen Kaminen. Auch ein Mitarbeiter der Abteilung Emissionsschutz im Landratsamt sei zweimal vorbeigekommen, sagt Drexl, habe aber jeweils keinen Küchengeruch feststellen können.

Der streitbare Nachbar wiederum entgegnet, dass es ja sein Problem nicht löse, wenn sich andere nicht gestört fühlten. "Aber ich habe von dem einen oder anderen sehr wohl gehört, dass er etwas riecht." Trotz des Disputs, der sich in den vergangenen drei Jahren hochgeschaukelt hat, versichert der Kläger, weiterhin gesprächsbereit zu sein: "Ich habe noch keinen totgebissen. Aber man muss miteinander reden, um eine Lösung zu finden, nicht um einen Monolog abzulassen."