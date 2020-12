Das Rathaus Ottobrunn, die Verwaltung des Wolf-Ferrari-Hauses und die Gemeindebibliothek sind von Montag, 28. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 5. Januar, für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Eine Anmeldung für einen Coronatest im Testzentrum am Finsinger Feld ist am 28. Dezember, am 30. Dezember und am 4. Januar für den jeweiligen Tag zwischen 9 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 089/ 60808-132 möglich. Weitere Informationen unter www.coronatest-ottobrunn.de. Das Standesamt ist für die Registrierung von Sterbefällen zwischen dem 24. Dezember und dem 5. Januar telefonisch erreichbar. Kontaktdaten der Ansprechpartner sind auf der gemeindlichen Webseite unter www.ottobrunn.de zu finden. Für den Bereich des Meldeamtes, des Verkehrswesens und des Ordnungsamtes hat die Gemeinde einen Notdienst eingerichtet. Um die wenigen Mitarbeiter nicht zu überlasten, wird gebeten, diesen Dienst nur bei zwingenden, unaufschiebbaren Notfällen in Anspruch zu nehmen.