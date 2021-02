Ein Kunstrasenplatz muss erst einmal reichen auf dem Sportgelände am Haidgraben in Ottobrunn.

Von Martin Mühlfenzl, Ottobrunn

Seit etwa zwei Jahren diskutiert der Ottobrunner Gemeinderat, ob am Haidgraben ein zweiter Kunstrasenplatz entstehen soll. Zu einem Grundsatzbeschluss aber hat sich das Gremium bisher noch nicht durchringen können. Nun zeichnete sich in den Haushaltsberatungen ab, dass ein zweiter Allwetterplatz aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr nicht realisiert wird. Der Hauptausschuss des Gemeinderats hat die im Etatentwurf der Verwaltung von Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) vorgesehenen Mittel für ein neues Spielfeld mit einem Sperrvermerk versehen.

Ein zweiter Kunstrasen für die Kicker der beiden Ottobrunner Fußballvereine ist vor allem eine Herzensangelegenheit des Rathauschefs, der bereits Anfang 2019 in den damaligen Verhandlungen über den Haushalt Mittel für ein solches Projekt beantragt hatte. Ebenso lange aber gibt es im Gemeinderat auch Vorbehalte gegen einen weiteren synthetischen Trainingsplatz; vor allem Gemeinderäte der Grünen und auch der SPD-Fraktion warnen vor den schädlichen Auswirkungen solcher Felder durch die ungefilterte Verbreitung von Mikroplastik.

Nun spielen aber auch die Auswirkungen der Corona-Krise eine Rolle. Die Finanzierung eines zweiten Kunstrasenplatzes sei derzeit nur mit einer Entnahme bei den Rücklagen oder mit neuen Schulden zu finanzieren, warnte etwa SPD-Gemeinderätin Ruth Markwart-Kunas. Ihre Fraktion hatte ebenso wie die Grünen einen Antrag für einen Sperrvermerk gestellt, um damit die etwas mehr als 500 000 Euro für einen Kunstrasenplatz zurückzuhalten. "Wir sind nicht prinzipiell gegen einen zweiten Kunstrasenplatz", sagte Markwart-Kunas. "Und wenn jetzt noch ein Jahr vergeht, sollte uns das Zeit geben, in Erfahrung zu bringen, welche Erfahrungen andere Kommunen mit bestimmten Belägen auf den Spielfeldern gemacht haben." Denn nach wie vor spiele auch der ökologische Aspekt eine entscheidende Rolle.

Bürgermeister Loderer sagte im Gremium, er habe ebenfalls kein Problem mit dem Sperrvermerk. Was er sich aber wünsche, sagte er, sei ein zeitnaher Grundsatzbeschluss durch den Gemeinderat. "Und ich bin dafür, dass wir bei diesem Beschluss Ja sagen", so Loderer. "Denn wir brauchen für die Zeit nach Corona optimale Freisportanlagen und können diese vom finanziellen Umfang her auch stemmen." Bei der Frage des richtigen Belags für ein zweites Spielfeld könne sich das Gremium dann aber noch Zeit lassen, so der Bürgermeister.