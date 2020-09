Auch auf dem Rad muss in Corona-Zeiten der Mindestabstand eingehalten werden. Darauf weisen die Turnabteilung des TSV Ottobrunn und das Siegerteam des Jahres 2019, "Johnny Mauser", hin, die am Sonntag, 6. September, zur Radl-Rallye rund um Ottobrunn laden. Dabei geht es auf 35 Kilometern rund um die Gemeinde, am Start und im Ziel warten Stationen mit kniffligen Fragen und Geschicklichkeitsübungen. Der Start findet von 8 bis 9 Uhr auf dem Rathausplatz statt, jedes Team muss aus mindestens zwei Fahrern bestehen. Die Gebühr für Kinder und Jugendliche beträgt drei, für Erwachsene vier Euro. Die Siegerehrung beginnt um 18.30 Uhr im Ayinger Wirtshaus.