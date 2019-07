8. Juli 2019, 21:38 Uhr Ottobrunn Prozente bei Sommer-Aktion

Die Secondhand-Läden der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Ottobrunn veranstalten eine Sommeraktion. In der Klawotte Ottobrunn an der Alten Landstraße und in der Kinder-Klawotte an der Putzbrunner Straße werden Sommerartikel um 50 Prozent ermäßigt verkauft. Die Aktion beginnt am Montag, 22. Juli. Die Kinder-Klawotte ist von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 30. August, zu. Erster Öffnungstag ist Dienstag, 3. September. Die Klawotte an der Alten Landstraße ist von Donnerstag, 15. August, bis einschließlich Samstag, 7. September, geschlossen.