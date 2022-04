Nach einem heftigen Beziehungsstreit ist am Sonntagabend in Ottobrunn ein 48 Jahre alter Münchner in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Die lautstarke Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seiner 53-jährigen Partnerin in deren Wohnung in der Nähe der Ottosäule hatte einen Zeugen auf den Plan gerufen, der die Polizei verständigte. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass sich der 48-Jährige verbarrikadiert hatte und drohte, die Wohnung in Brand zu setzen. Zum Schutz der weiteren Bewohner wurde das Haus geräumt. Einem Sondereinsatzkommando (SEK) gelang es schließlich, den stark alkoholisierten Münchner zu überwältigen. Der polizeibekannte Mann wurde wegen mehrerer Straftaten angezeigt, unter anderem wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens. Insgesamt waren neben dem SEK mehr als zehn Streifenbesatzungen im Einsatz sowie zahlreiche Feuerwehrleute.